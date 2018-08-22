toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Аякс – Динамо: кияни зіграють у виїзному комплекті форми

16:23 1141 Читать на русском
Аякс – Динамо: кияни зіграють у виїзному комплекті форми
Динамо в Амстердамі зіграє у виїздному комплекті форми.

Динамо в Амстердамі зіграє у синьому комплекті форми.

Відбулася передматчева нарада офіційних осіб матчу, на якій була визначена форма, граючих команд.

Аякс – Динамо: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Господарі зіграють у традиційних біло-червоних кольорах, а кияни вийдуть на поле у синіх кольорах.

Нагадаємо, матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться сьогодні, 22 серпня, початок о 22:00.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс

live 51'
3 : 1
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Аякс Аякс Ліга чемпіонів Аякс - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
51
хв
Зеніт
19:00
Мольде
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук