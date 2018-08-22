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Аякс – Динамо: киевляне сыграют в выездном комплекте формы

16:23 79 Читати українською
Аякс – Динамо: киевляне сыграют в выездном комплекте формы
Динамо в Амстердаме сыграет в синем комплекте формы

Динамо в Амстердаме сыграет в синем комплекте формы.

Состоялась предматчевое совещание официальных лиц матча, на которой были определены комплекты форм, играющих команд.

Аякс – Динамо: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Хозяева сыграют в традиционных бело-красных цветах, а киевляне выйдут на поле в синих цветах.

Напомним, матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится сегодня, 22 августа, начало в 22:00.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
4
час
:
1
мин
Динамо Киев
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