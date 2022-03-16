Яремчук знову залишився в запасі, а "орлів" вважали явним аутсайдером

Три тижні тому в Лісабоні команди розійшлися миром – 2:2. Роман Яремчук забив останній гол у матчі, але, як і тоді, українець розпочав сьогоднішню гру в резерві. Букмекери вважали Аякс явним фаворитом матчу на Йохан Кройф Арені. Коефіцієнт на перемогу амстердамців коливався від 1.30 до 1.40, а от на "орлів" пропонували поставити не менше, як за 8.0.

Підопічні Еріка тен Хага виграли всі попередні домашні матчі цьогорічної Ліги чемпіонів і регулярно трощать суперників у чемпіонаті Нідерландів. Бенфіка ж у трьох виїзних поєдинках ЛЧ забила тільки Баварії (2:5), а з Динамо і Барселоною розписала нульові нічиї. У чемпіонаті Португалії лісабонці йдуть третіми без шансів на чемпіонський титул, при цьому навіть на внутрішній арені Бенфіка не може похизуватися стабільністю.

Аякс – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 ЛЧ – Яремчук у битві за чвертьфінал

Словом, фаворит був очевидним. Виїзна нічия 2:2 давала Аяксу значно більше шансів на чвертьфінал, навіть без урахування вже скасованого фактору виїзного гола.

Перед стартовим свистком гравці обох команд закликали припинити війну в Україні.

Тотальна перевага Аякса до перерви – Бенфіка встояла

З перших секунд аяксиди кинулися підтверджувати статус фаворита. У стартові хвилини Бенфіка навіть не могла перейти половину поля. Більшість атак господарів йшли через лівий фланг, на якому діяв Душан Тадіч. Втім, кілька подач серба адресатів не знайшли. Бенфіка витримала стартовий натиск і заспокоїла гру, проте обмежилася лише контролем м'яча. Андре Онана та центрбеки Аякса у гру не вступали.

Антоні після чергового пасу Тадіча таки пробив Влаходімоса і відправив м'яч у сітку, але серб перед тим заліз у офсайд. Гол справедливо скасували. Аякс і надалі тиснув, атакував, однак всі удари по воротах Влаходімоса складно назвати небезпечними. Хіба що Бергейс трохи не влучив у ліву дев'ятку, опинившись першим на підбиранні.

Аякс відверто "возив" Бенфіку, але м'яч вперто не йшов у ворота. Влаходімос врятував після дальнього удару Гравенберха, а ще кілька пострілів господарів не досягли успіху. Повна перевага Аякса за всіма показниками, крім головного. Бенфіка не пропустила до перерви – і це головний позитив для португальської команди.

Вихід Яремчука і гол Бенфіки – сенсація в Амстердамі

Після перерви сценарій гри не змінився. "Божі сини" все так же переважали суперника, але моментів майже не було. Хіба що Антоні головою пробив трохи невлучно після націленої подачі Блінда, а падіння Гравенберха у штрафному залишилося без уваги арбітра. Бенфіка трималася, а Роман Яремчук розминався. Попереду в "орлів" все так же нічого не виходило.

На 72-й хвилині український нападник замінив Евертона і тут же ледь не втік у контратаку. Альварес у підкаті зупинив Романа. На 77-й трибуни стадіону замовкли – Бенфіка забила! Дарвін Нуньєс випередив Онана і замкнув подачу з кутового. Ледь не перший момент "орлів" завершився голом.

У Аякса був час, щоб врятуватися, але пропущений гол деморалізував господарів. Команда тен Хага не змогла організувати навалу на ворота Влаходімоса. Роман Яремчук, після виходу якого "орли" забили вирішальний гол, став третім українцем у чвертьфіналі ЛЧ після Андрія Луніна та Олександра Зінченка. На останніх секундах Яремчук навіть міг забити, але затягнув з ударом і дозволив супернику відібрати м'яч.

Бенфіка впродовж усього матчу грала другим номером, але витерпіла і знайшла свій шанс після стандарту. Перша виїзна перемога в ЛЧ (без урахування кваліфікації) вивела лісабонців у топ-8 команд Європи, а симпатичний Аякс, який на крейсерській швидкості пролетів груповий турнір, доволі несподівано вилетів вже у першому раунді плей-офф.

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