Атлетіко приймає Жирону в рамках 31-го туру Ла Ліги. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Атлетіко – Жирона відбудеться 13 квітня 2024 року. Стартовий свисток на Ванда Метрополітано в Мадриді пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на медіа-сервісі Megogo (потрібно мати відповідну підписку).

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Віктор Циганков пропускає цю гру через травму. Водночас Артем Довбик звично розпочинає у стартовому складі. Цікаво, що в першому колі була така ж історія. Тоді Жирона виграла з рахунком 4:3, а форвард збірної України віддав асист.

Додамо, що наразі Атлетіко відстає від каталонців у турнірній таблиці на сім очок, а звітний матч має важливе значення для боротьби за місця в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Стартовий склад Жирони:

Стартовий склад Атлетіко: