Атлетико принимает Жирону в рамках 31-го тура Ла Лиги. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Атлетико – Жирона состоится 13 апреля 2024 года. Стартовый свисток на Ванда Метрополитано в Мадриде прозвучит в 15:00 по киевскому времени. Смотреть поединок можно на медиа-сервисе Megogo (нужно иметь соответствующую подписку).

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Виктор Цыганков пропускает эту игру из-за травмы. В то же время Артем Довбик привычно начинает в стартовом составе. Интересно, что в первом круге была такая же история. Тогда Жирона выиграла со счетом 4:3, а форвард сборной Украины отдал ассист.

Добавим, что сейчас Атлетико отстает от каталонцев в турнирной таблице на семь очков, а отчетный матч имеет важное значение для борьбы за места в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Стартовый состав Жироны:

Стартовый состав Атлетико: