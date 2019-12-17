Атлетіко – Ліверпуль: Облак розповів про амбітні плани "матрацників" у Лізі чемпіонів

Голкіпер Атлетіко Ян Облак зізнався, що керівництво клубу не ставить завдання пройти мерсисайдців.

"У Ліверпуля прекрасна команда, але мені подобається грати з топ-клубами. Впевнений, що ми досягнемо успіху.

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У нас немає зобов'язання пройти в чвертьфінал, але ми самі цього хочемо, як і тренери з уболівальниками", – цитує Облака Marca.

Нагадаємо, у груповому етапі ЛЧ мадридці зустрічались з Ювентусом, Байєром та Локомотивом. Перша зустріч іспанського клубу з чинним чемпіоном турніру відбудеться 18 лютого, а матч-відповідь – 11 березня.

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