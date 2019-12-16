Атлетіко – Ліверпуль: Клопп кумедно описав реакцію Сімеоне на жереб плей-офф Ліги чемпіонів

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ. Чинний переможець турніру зіграє проти мадридського Атлетіко.

"Цікавий жереб. Я думав, що ми потрапимо на один із мадридських клубів, – так воно й сталося.

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Перед нами складне завдання, хоча при аналізі підсумків жеребкування бачимо, що 4-5 пар потенційних фіналістів турніру зійдуться в 1/8 фіналу. У нас хороші підсумки жеребкування, як і повинно бути, матчі будуть складними. Я не думаю, що Сімеоне зараз бігає по кімнаті та радіє, що йому випав Ліверпуль", – цитує Клоппа офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що перший поєдинок протистояння Атлетіко – Ліверпуль відбудеться на Ванда Метрополітано 18 лютого. Матч-відповідь – 11 березня на Енфілді.

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