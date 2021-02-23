"Це велике випробування для нас. Атлетіко – команда з великим досвідом на такому рівні і з дуже досвідченим тренером. Сподіваюся, цей матч змусить нас показати свою найкращу гру. Ми будемо грати по-своєму, а вони по-своєму.

Атлетіко – Челсі: Аспілікуета має план щодо нейтралізації Суареса

Всім зрозуміло, що ти отримуєш в поєдинку з Атлетіко: справжній бій, досвід, суперника з сильною психологією", – цитує Тухеля сайт УЄФА.

Перша зустріч між Атлетіко та Челсі відбудеться в Бухаресті 23 лютого, початок о 22:00.

Златан не врятував Мілан від приниження, зіпсований рекорд Мессі, провали Баварії, Ліверпуля і ПСЖ – огляд вікенду