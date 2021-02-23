"Это большое испытание для нас. Атлетико – команда с большим опытом на таком уровне и с очень опытным тренером. Надеюсь, этот матч заставит нас показать свою лучшую игру. Мы будем играть по-своему, а они по-своему.

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Всем понятно, что ты получаешь в поединке с Атлетико: настоящий бой, опыт, соперника с сильной психологией", – цитирует Тухеля сайт УЕФА.

Первая встреча между Атлетико и Челси состоится в Бухаресте 23 февраля, начало в 22:00.

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