Атлетико – Челси: Тухель подчеркнул сильные стороны команды Симеоне
00:15 - Читати українською
Наставник ПСЖ Томас Тухель с уважением оценил соперника перед поединком 1/8 финала ЛЧ.
"Это большое испытание для нас. Атлетико – команда с большим опытом на таком уровне и с очень опытным тренером. Надеюсь, этот матч заставит нас показать свою лучшую игру. Мы будем играть по-своему, а они по-своему.
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Всем понятно, что ты получаешь в поединке с Атлетико: настоящий бой, опыт, соперника с сильной психологией", – цитирует Тухеля сайт УЕФА.
Первая встреча между Атлетико и Челси состоится в Бухаресте 23 февраля, начало в 22:00.
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