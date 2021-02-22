"Атлетіко – дуже міцна команда, лідер чемпіонату Іспанії. Ми знаємо, що зіграємо з дуже сильним суперником, що володіє великим досвідом в цьому турнірі. Ця команда працює зі своїм тренером багато років. Ми граємо на виїзді, але ми хочемо показати свій футбол.

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Луїс Суарес? Найкращий спосіб нейтралізувати його – тримати подалі від воріт. Для цього потрібна колективна робота. Я грав проти нього, коли він був в Ліверпулі і Барселоні. Ми знаємо його статистику, це чудовий нападник. Тому ми постараємося стримувати його за допомогою командної гри і робити так, щоб він був подалі від наших воріт", – цитує Аспілікуета офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, перший двобій між цими суперниками за путівку у чвертьфінал Ліги чемпіонів відбудеться 23 лютого в Бухаресті, початок о 22:00.

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