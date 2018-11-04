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Атлетико – Боруссия Д: Годин и Диего Коста могут пропустить матч

22:34 18 Читати українською
Атлетико – Боруссия Д: Годин и Диего Коста могут пропустить матч
Диего Годин / Фото: соцсети

Мадридский Атлетико может остаться без ключевых исполнителей на матч с Боруссией Д в рамках 4 тура Лиги чемпионов.

Форвард Диего Коста и центральный защитник Диего Годин могут пропустить матч мадридского Атлетико в Лиге чемпионов против дортмундской Боруссии, сообщает Fox Sports.

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Оба футболиста отсутствовали на тренировке Атлетико в воскресенье, а также пропустили прошлый матч чемпионата против Леганеса.

Годин отсутствовал на поле из-за гастроэнтерита, а Коста получил повреждение. Также матч против Леганеса пропустил хавбек Коке, но он уже тренировался с командой.

Напомним, Атлетико сыграет против Боруссии во вторник, 6 ноября. После трех туров команда Симеоне занимает второе место, имея в своем активе 6 очков. Боруссия возглавляет квартет с 9-ю очками.

Лига чемпионов4 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Боруссия Дортмунд: Вторник 06 ноября 2018

Атлетико
до матча
1
дн
:
22
час
:
31
мин
Боруссия Дортмунд
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Теги
Атлетико - Боруссия Дортмунд Диего Годин Диего Годин Диего Коста Диего Коста Атлетико Атлетико Лига чемпионов
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