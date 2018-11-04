Атлетико – Боруссия Д: Годин и Диего Коста могут пропустить матч

Мадридский Атлетико может остаться без ключевых исполнителей на матч с Боруссией Д в рамках 4 тура Лиги чемпионов.

Форвард Диего Коста и центральный защитник Диего Годин могут пропустить матч мадридского Атлетико в Лиге чемпионов против дортмундской Боруссии, сообщает Fox Sports.

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Оба футболиста отсутствовали на тренировке Атлетико в воскресенье, а также пропустили прошлый матч чемпионата против Леганеса.

Годин отсутствовал на поле из-за гастроэнтерита, а Коста получил повреждение. Также матч против Леганеса пропустил хавбек Коке, но он уже тренировался с командой.

Напомним, Атлетико сыграет против Боруссии во вторник, 6 ноября. После трех туров команда Симеоне занимает второе место, имея в своем активе 6 очков. Боруссия возглавляет квартет с 9-ю очками.