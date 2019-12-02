Аталанта прагне перемогти Шахтар, але я буду радий і місцю в Лізі Європи, – Гасперіні

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні оцінив перспективи своєї команди у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Нам потрібно лише виграти, і це значно знижує наші шанси. Також наше становище залежить від матчу Манчестер Сіті і Динамо в Загребі. Це – складний виклик, але я переконаний, що якщо ми виграємо, то пройдемо далі. Ліга чемпіонів – чудовий досвід для всієї команди.

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Початок був важким, особливо перша гра в Загребі. Пізній старт чемпіонату також вплинув на нас. У постійній боротьбі ми виросли як колектив, так і кожен окремо. Ми порівнювали себе з найкращими представниками різних країн. Тепер ми прагнемо перемогти донецький Шахтар, але у разі виходу до Ліги Європи я також буду радий", – наводить слова Гасперіні Calcioatalanta.

Нагадаємо, матч Шахтар – Аталанта відбудеться 11 грудня. Команду Маліновського влаштує лише перемога і невиграш Динамо З проти Манчестер Сіті у паралельній грі.

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