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"Вболівай до кінця": Шахтар ефектним промо анонсував вирішальний матч в Лізі чемпіонів проти Аталанти

22:10 450 Читать на русском
"Вболівай до кінця": Шахтар ефектним промо анонсував вирішальний матч в Лізі чемпіонів проти Аталанти
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар підготував неймовірний анонс матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

 

З нагоди надважливого матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти прес-служба "гірників" підготувала ефектне промо, запрошуючи уболівальників на стадіон.

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Зазначимо, що цей матч вирішить, хто з учасників групи C разом з Манчестер Сіті вийде до плей-офф Ліги чемпіонів. Шахтар має найкращі шанси – "гірники" мають 6 очок в активі та посідають другу сходинку. Динамо Загреб має 5 пунктів та розташувалось на третьому місці, а закриває квартет Аталанта з 4 заліковими балами.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Аталанта відбудеться 11 грудня, початок гри о 20:00.

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