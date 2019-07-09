Аталанта планирует играть домашние матчи Лиги чемпионов на Сан-Сиро

Бергамаски находятся в поисках домашней арены для выступлений в главном еврокубке.

Приоритетным вариантом для Аталанты является миланский Сан-Сиро, информирует Football Italia.

Милан и Интер сообщили о строительстве нового стадиона – легендарный Сан-Сиро снесут

Стадион Адзурри д'Италия в Бергамо в процессе реконструкции и не будет готов вовремя, чтобы соответствовать параметрам УЕФА. Есть также вариант со стадионом в Реджио-Эмилии, однако Аталанта настаивает на Сан-Сиро, который расположен ближе к Бергамо.

Интер уже согласился на подобное предложение, Милан пока не дал ответа. Следует добавить, что некоторые фанаты миланских грандов высказали недовольство по поводу такого решения, которое может быть принято в ближайшее время.

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