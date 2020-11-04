Жота двома красивими м'ячами здобув для Ліверпуля комфортну перевагу ще до перерви. У другому таймі становище Аталанти стало ще гіршим.

Аталанта у стилі Шахтаря зганьбилася проти Ліверпуля: Маліновський вийшов рятувати, але було запізно

Мане і Салах за дві хвилини довели рахунок до принизливого, але головним героєм все ж залишився Жота. Португалець вивалився на порожні ворота та оформив хет-трик. 0:5 – болюча поразка Маліновського й компанії в рідних стінах.