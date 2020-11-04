Аталанта – Ліверпуль – 0:5 – відео голів і огляд матчу
07:30 - Читать на русском
Аталанта розгромно поступилася Ліверпулю у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Ліверпуль.
завершено
Діогу Жота 16’
Діогу Жота 33’
Мохамед Салах 47’
Садьйо Мане 49’
Діогу Жота 54’
16’ Діогу Жота
33’ Діогу Жота
47’ Мохамед Салах
49’ Садьйо Мане
54’ Діогу Жота
Жота двома красивими м'ячами здобув для Ліверпуля комфортну перевагу ще до перерви. У другому таймі становище Аталанти стало ще гіршим.
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Мане і Салах за дві хвилини довели рахунок до принизливого, але головним героєм все ж залишився Жота. Португалець вивалився на порожні ворота та оформив хет-трик. 0:5 – болюча поразка Маліновського й компанії в рідних стінах.
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