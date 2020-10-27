Аталанта и Аякс встречаются во втором туре ЛЧ 2020/21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Аталанта – Аякс стартует в 22:00 по Киеву. Поединок группы D пройдет в Бергамо – "богиня" впервые в своей истории проведет домашний матч ЛЧ на родной арене. Как известно, в сезоне 2019/20 команда Руслана Малиновского играла в Милане на Сан-Сиро.

В первом туре Аталанта разгромила на выезде Митьюлланд, а амстердамцы дома минимально уступили Ливерпулю. Таким образом, подопечные Гасперини подходят к матчу в статусе лидера квартета.

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Руслан Малиновский начнет поединок в запасе. Полузащитник сборной Украины пропустил игру в Дании из-за травмы – соответственно, противостояние с Аяксом может стать дебютным для Малиновского в текущем сезоне ЛЧ.

Аталанта – Аякс: стартовые составы команд:

Аталанта: Спортьелло – Толои, Ромеро, Джимшити – Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс – Иличич, Гомес – Сапата.

Аякс: Онана – Мазрауи, Схюрс, Блинд, Тальяфико – Классен, Тадич, Гравенберх – Антони, Нерес, Траоре.