Массіміліано Аллегрі здійснив солідну ротацію. Зокрема, вперше у старті Ліги чемпіонів у віці 19 років і 179 днів вийшов Коні Де Вінтер, ставши наймолодшим гравцем в історії Юве в ЛЧ, який починав зустріч з перших хвилин.

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"Стара синьйора" захопила ініціативу і забила вже на 18 хвилині. Бонуччі, який розташовувався у центрі, пасом знайшов на лівому фланзі Бернардескі. Федеріко протягнув м'яча, вирізав шведою в штрафний, а Мойзе Кін результативно підставив голову. Завдяки цьому італієць став другим наймолодшим автором гола Юве в найпрестижнішому турнірі Європи.

Підопічні Аллегрі суттєво переважали Мальме за всіма показниками, та забити вдруге ні до перерви, ні після їм не вдалось. Мінімальна звитяга і осічка Челсі (3:3 із Зенітом) дозволили туринцям набрати 15 залікових балів і очолити квартет H. Шведи завершили груповий етап останніми і з одним заліковим балом.

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