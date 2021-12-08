Матч 6-го тура группового этапа ЛЧ между итальянцами и испанцами сегодня, 8 декабря, не состоится.

В Бергамо перед противостоянием Аталанты и Вильярреала выпало немало снега. Именно из-за неблагоприятных погодных условий встреча и была перенесена.

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Стартовый свисток главного рефери Энтони Тейлора должен был прозвучать в 22:00 по Киеву, но начало было отложено на 20 минут. Снега за это время только стало больше, а УЕФА принял решение вообще перенести встречу на четверг.

Заметим, команде Руслана Малиновского, чтобы гарантировать плей-офф Лиги чемпионов, нужна исключительно победа над испанским коллективом.

УЕФА отложил матч Аталанта против Вильяреала до четверга из-за сильного снегопада - Итальянское футбольное телевидение (@IFTVofficial) 8 декабря 2021 г.