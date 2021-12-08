Аталанта – Вильярреал: поединок Лиги чемпионов перенесли на сутки из-за сильного снегопада
Матч 6-го тура группового этапа ЛЧ между итальянцами и испанцами сегодня, 8 декабря, не состоится.
В Бергамо перед противостоянием Аталанты и Вильярреала выпало немало снега. Именно из-за неблагоприятных погодных условий встреча и была перенесена.
Ювентус с историческим дебютантом и элегантным ассистом одолел Мальмё, финишировав первым в группе ЛЧ
Стартовый свисток главного рефери Энтони Тейлора должен был прозвучать в 22:00 по Киеву, но начало было отложено на 20 минут. Снега за это время только стало больше, а УЕФА принял решение вообще перенести встречу на четверг.
Заметим, команде Руслана Малиновского, чтобы гарантировать плей-офф Лиги чемпионов, нужна исключительно победа над испанским коллективом.
Челси не удержал победу над Зенитом и отдал первое место группы ЛЧ – Вернера прорвало, команду Тухеля лихорадит.