"Ми хочемо, щоб команда грала так само, як і впродовж останнього часу в Ла Лізі. Ми знаємо, з яким типом гри доведеться зіткнутися, і наразі ми добре справляємося з викликами. Команда має хорошу динаміку, і ми прагнемо її продовження. Ми готові до завтрашнього матчу.

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Звісно, ми хочемо зробити все можливе та дійти до фіналу. На цей момент кожна гра – фінал, тим більше, коли це плей-офф. Попереду в нас два складних матчі, але основна увага приділяється першому.

Ми від самого початку сезону знали, яким він буде. Ми не можемо зосередитися тільки на відсутніх травмованих чи на тій обставині, що ми не граємо на Бернабеу. Ми повинні поглянути на себе і добре підготуватися до гри. Нам дістався справді важкий суперник, і ми повинні докласти зусиль, щоб перемогти його. Ми добре підготовлені до цього протистояння, нам потрібно бути сильними в обороні та створювати нагоди забити.

Для нас це інший тип гри, оскільки вони – команда, що робить доволі специфічні речі. Нам потрібно адаптуватися до гри, ми готуємося до цього, і ми також хочемо грати у власну гру. Вони добре атакують і фізично теж дуже міцні", – цитує Зідана офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Аталанта – Реал відбудеться у середу, 24 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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