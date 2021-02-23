"Мы хотим, чтобы команда играла так же, как и в последнее время в Ла Лиге. Мы знаем, с каким типом игры придется столкнуться, и сейчас мы хорошо справляемся с вызовами. Команда имеет хорошую динамику, и мы стремимся к ее продолжению. Мы готовы к завтрашнему матчу.

Аталанта – Реал: Гасперини нашел преимущество над статусными мадридцами

Конечно, мы хотим сделать все возможное и дойти до финала. На данный момент каждая игра – финал, тем более, когда это плей-офф. Впереди у нас два сложных матча, но основное внимание уделяется первому.

Мы с самого начала сезона знали, каким он будет. Мы не можем сосредоточиться только на отсутствующих травмированных или на том обстоятельством, что мы не играем на Бернабеу. Мы должны взглянуть на себя и хорошо подготовиться к игре. Нам достался действительно тяжелый соперник и мы должны сделать все, чтобы победить его. Мы хорошо подготовлены к этому противостоянию, нам нужно быть сильными в обороне и создавать возможности забить.

Для нас это другой тип игры, поскольку они – команда, что делает довольно специфические вещи. Нам нужно адаптироваться к игре, мы готовимся к этому, и мы также хотим играть в свою игру. Они хорошо атакуют и физически тоже очень сильны", – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Аталанта – Реал состоится в среду, 24 февраля. Начало поединка в 22:00.

Златан не врятував Мілан від приниження, зіпсований рекорд Мессі, провали Баварії, Ліверпуля і ПСЖ – огляд вікенду