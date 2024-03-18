Арсенал планує оформити супертрансфер форварда, скориставшись "баном" МЮ
Шведський форвард Александер Ісак може підсилити влітку Арсенал, якщо доведеться покинути Ньюкасл.
Арсеналу потрібен висококласний форвард, який зможе забезпечити тактичну гнучкість на рівні Жезуса та покращити реалізацію команди. "Каноніри" розглядають Віктора Осімхена з Наполі, Айвена Тоуні з Брентфорда та Джошуа Зіркзеє з Болоньї.
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Однак пріоритетним варіантом на літо стане Александер Ісак, повідомляє Daily Express. Мікель Артета захоплюється універсалізмом Ісака та його прогресом у тактичному плані.
Ньюкасл має найбагатших власників у світі футболу, але може зіткнутися з ризиком порушення фінансових правил, внаслідок чого доведеться продавати гравців. Ісак – один з головних активів клубу. Форварда оцінюють в 70 мільйонів.
На шведського нападника також задивляється Манчестер Юнайтед, але трансфер на Олд Траффорд майже нереальний. Між МЮ і Ньюкаслом напружені стосунки – "дияволи" переманюють спортивного директора Дена Ешворта. І навіть якщо питання щодо Ешворта вирішиться позитивно, Ньюкасл хоче прописати чіткий пункт з баном, щоб спортдир не потягнув за собою лідерів команди.
Ісак другий сезон виступає за Ньюкасл. У поточній АПЛ він забив 12 голів. Раніше в кар'єрі 24-річного шведа були Реал Сосьєдад, Віллем ІІ та дортмундська Борусія.