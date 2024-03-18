Арсеналу потрібен висококласний форвард, який зможе забезпечити тактичну гнучкість на рівні Жезуса та покращити реалізацію команди. "Каноніри" розглядають Віктора Осімхена з Наполі, Айвена Тоуні з Брентфорда та Джошуа Зіркзеє з Болоньї.

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Однак пріоритетним варіантом на літо стане Александер Ісак, повідомляє Daily Express. Мікель Артета захоплюється універсалізмом Ісака та його прогресом у тактичному плані.

Ньюкасл має найбагатших власників у світі футболу, але може зіткнутися з ризиком порушення фінансових правил, внаслідок чого доведеться продавати гравців. Ісак – один з головних активів клубу. Форварда оцінюють в 70 мільйонів.

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На шведського нападника також задивляється Манчестер Юнайтед, але трансфер на Олд Траффорд майже нереальний. Між МЮ і Ньюкаслом напружені стосунки – "дияволи" переманюють спортивного директора Дена Ешворта. І навіть якщо питання щодо Ешворта вирішиться позитивно, Ньюкасл хоче прописати чіткий пункт з баном, щоб спортдир не потягнув за собою лідерів команди.

Ісак другий сезон виступає за Ньюкасл. У поточній АПЛ він забив 12 голів. Раніше в кар'єрі 24-річного шведа були Реал Сосьєдад, Віллем ІІ та дортмундська Борусія.