Арсенал планирует оформить супертрансфер форварда, воспользовавшись "баном" МЮ
Шведский форвард Александер Исак может усилить летом Арсенал, если придется покинуть Ньюкасл.
Арсеналу нужен высококлассный форвард, который сможет обеспечить тактическую гибкость на уровне Жезуса и улучшить реализацию команды. "Канониры" рассматривают Виктора Осимхена из Наполи, Айвена Тоуни из Брентфорда и Джошуа Зиркзее из Болоньи.
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Однако приоритетным вариантом на лето станет Александер Исак, сообщает Daily Express. Микель Артета восхищается универсализмом Исака и его прогрессом в тактическом плане.
Ньюкасл имеет самых богатых владельцев в мире футбола, но может столкнуться с риском нарушения финансовых правил, в результате чего придется продавать игроков. Исак – один из главных активов клуба. Форварда оценивают в 70 миллионов.
На шведского нападающего также засматривается Манчестер Юнайтед, но трансфер на Олд Траффорд почти нереален. Между МЮ и Ньюкаслом напряженные отношения – "дьяволы" переманивают спортивного директора Дэна Эшворта. И даже если вопрос по Эшворту решится положительно, Ньюкасл хочет прописать четкий пункт с баном, чтобы спортдир не потянул за собой лидеров команды.
Исак второй сезон выступает за Ньюкасл. В текущей АПЛ он забил 12 голов. Ранее в карьере 24-летнего шведа были Реал Сосьедад, Виллем ІІ и дортмундская Боруссия.