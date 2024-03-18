Арсеналу нужен высококлассный форвард, который сможет обеспечить тактическую гибкость на уровне Жезуса и улучшить реализацию команды. "Канониры" рассматривают Виктора Осимхена из Наполи, Айвена Тоуни из Брентфорда и Джошуа Зиркзее из Болоньи.

Зинченко заинтересовал богатейший клуб мира и Баварию, – СМИ

Однако приоритетным вариантом на лето станет Александер Исак, сообщает Daily Express. Микель Артета восхищается универсализмом Исака и его прогрессом в тактическом плане.

Ньюкасл имеет самых богатых владельцев в мире футбола, но может столкнуться с риском нарушения финансовых правил, в результате чего придется продавать игроков. Исак – один из главных активов клуба. Форварда оценивают в 70 миллионов.

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На шведского нападающего также засматривается Манчестер Юнайтед, но трансфер на Олд Траффорд почти нереален. Между МЮ и Ньюкаслом напряженные отношения – "дьяволы" переманивают спортивного директора Дэна Эшворта. И даже если вопрос по Эшворту решится положительно, Ньюкасл хочет прописать четкий пункт с баном, чтобы спортдир не потянул за собой лидеров команды.

Исак второй сезон выступает за Ньюкасл. В текущей АПЛ он забил 12 голов. Ранее в карьере 24-летнего шведа были Реал Сосьедад, Виллем ІІ и дортмундская Боруссия.