Арсенал – Ланс: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – Зінченко в основі
21:07 - Читать на русском
Арсенал в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Ланс. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
13’ Кай Хаверц
21’ Габріел Жезус
23’ Букайо Сака
45+1’ Мартін Едегор
86’ Жоржінью
13’ Кай Хаверц
21’ Габріел Жезус
23’ Букайо Сака
45+1’ Мартін Едегор
86’ Жоржінью
Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між Арсеналом і Лансом стартує о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку доступна на MEGOGO. Олександр Зінченко розпочне зустріч в основному складі.
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Стартові склади
Арсенал:
Ланс:
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