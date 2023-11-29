Арсенал – Ланс: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – Зинченко в основе
21:11 - Читати українською
Арсенал в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает Ланс. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между Арсеналом и Лансом стартует в 22:00 по киевскому времени. Трансляция поединка доступна на MEGOGO. Александр Зинченко начнет встречу в основном составе.
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Стартовые составы
Арсенал:
Ланс:
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