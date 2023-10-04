Награда лучшему игроку поединка между Антверпеном и Шахтером нашла своего обладателя.

Награда лучшему в поединке между Антверпеном и Шахтером прогнозируемо досталась Даниилу Сикану.

Антверпен – Шахтер – видео голов

Форвард оформил дубль, поспособствовав победе "горняков" со счетом 3:2. УЕФА дал оценку выступлению Сикана: "Самый ценный игрок из-за двух забитых мячей. Он вел жесткую борьбу с центральными защитниками Антверпена".

Благодаря этой победе Шахтер набрал 3 очка и поднялся на третью строчку, оставив Антверпен с 0 пунктов на дне группы H.

Шахтер перестрелял Антверпен в сумасшедшем матче ЛЧ – Ракицкий привез и исправился, дубль Сикана, пенальти на 90+7