Антверпен – Шахтер: УЕФА назвал лучшего игрока матча
22:22 - Читати українською
Награда лучшему игроку поединка между Антверпеном и Шахтером нашла своего обладателя.
завершено
3’ Арбнор Муйя
Даниил Сикан 48’
Ярослав Ракицкий 71’
Даниил Сикан 76’
3’ Арбнор Муйя
48’ Даниил Сикан
71’ Ярослав Ракицкий
76’ Даниил Сикан
Награда лучшему в поединке между Антверпеном и Шахтером прогнозируемо досталась Даниилу Сикану.
Антверпен – Шахтер – видео голов
Форвард оформил дубль, поспособствовав победе "горняков" со счетом 3:2. УЕФА дал оценку выступлению Сикана: "Самый ценный игрок из-за двух забитых мячей. Он вел жесткую борьбу с центральными защитниками Антверпена".
Благодаря этой победе Шахтер набрал 3 очка и поднялся на третью строчку, оставив Антверпен с 0 пунктов на дне группы H.
Шахтер перестрелял Антверпен в сумасшедшем матче ЛЧ – Ракицкий привез и исправился, дубль Сикана, пенальти на 90+7
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