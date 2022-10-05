Шахтар зустрічається з мадридським Реалом у рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар підходив до матчу в статусі аутсайдера. Цей статус виправдався вже на 13-й хвилині, коли Родріго засмутив команду Йовічевіча.

Реал – Шахтар: Лунін знову в основі, лише одна зміна і дебют в українців – онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Тарас Степаненко може записати до свого пасиву результативну передачу на суперника. Капітан Шахтаря "обстукався" з Родріго, і бразилець відразу пробив на підступах до карного майданчика – дотик Трубіна не врятував.

В середині тайму перевагу Реала подвоїв інший бразилець. Вінісіус уникнув офсайду і чітко завершив блискучу атаку "вершкових".

Надію Шахтаря воскресив Зубков. Михайліченко виконав якісну подачу у карний майданчик, а екс-форвард Ференцвароша ножицями красиво пробив Луніна – навряд у Анчелотті будуть претензії до українського кіпера.