Впевнена перемога Реала над Челсі (2:0) в першому чвертьфінальному поєдинку ЛЧ стала знаковою для Карло Анчелотті.

Звитяга над лондонцями стала для італійського фахівця 35-ю на чолі Мадрида в ЛЧ за 47 поєдинків. Це зробило Карло рекордсменом "бланкос".

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Наставник Андрія Луніна вийшов на перше місце за кількістю перемог у найпрестижнішому євротурнірі. До цього найбільше тріумфів було у Вісенте дель Боске – 34 у 60 матчах.

Анчелотті має усі шанси покращити свій результат, адже вже у вівторок, 18 квітня, Реал протистоятиме Челсі на виїзді у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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