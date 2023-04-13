Уверенная победа Реала над Челси (2:0) в первом четвертьфинальном поединке ЛЧ стала знаковой для Карло Анчелотти.

Победа над лондонцами стала для итальянского специалиста 35-й во главе Мадрида в ЛЧ за 47 поединков. Это сделало Карло рекордсменом "бланкос".

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Наставник Андрея Лунина вышел на первое место по количеству побед в самом престижном евротурнире. До этого больше всего триумфов было у Висенте дель Боске – 34 в 60 матчах.

У Анчелотти есть все шансы улучшить свой результат, ведь уже во вторник, 18 апреля, Реал будет противостоять Челси на выезде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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