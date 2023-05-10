"Цікава гра. Нам було важко в першому таймі, але друга половина була набагато кращою. Ми добре контролювали гру. Коли суперник багато володів м’ячем, ми контролювали оборону, а коли з м’ячем почали грати ми, то створювали труднощі Манчестер Сіті.

Обмін гарматами у відеоогляді півфіналу ЛЧ Реал – Манчестер Сіті – 1:1

Ми повинні були зберегти свої позиції в обороні, а потім, коли у нас була можливість, ми забили перший гол. У Вінісіуса вийшов чудовий удар. Фантастичний момент. Команда зіграла добре. Я задоволений. У захисті ми зіграли добре. Антоніо Рюдігер впорався з Ерлінгом Холандом. Крім того, він страхував півзахисників. Виступ видався хорошим, ми щасливі. У нас велика мотивація на наступну гру", – наводить слова Анчелотті BBC.

Нагадаємо, перша гра між Реалом та Манчестер Сіті завершилась 1:1 – на гол Вінісіуса результативно відповів де Брюйне.

Реал розписав нічию з Ман Сіті у півфіналі ЛЧ – Вінісіус і КДБ забили по голу, але арбітр міг допустити страшну помилку