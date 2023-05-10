"Интересная игра. Нам было тяжело в первом тайме, но вторая половина была намного лучше. Мы хорошо контролировали игру. Когда соперник много владел мячом, мы контролировали оборону, а когда с мячом начали играть мы, то создавали трудности Манчестер Сити.

Обмен пушками в видеообзоре полуфинала ЛЧ Реал – Манчестер Сити – 1:1

Мы должны были сохранить свои позиции в обороне, а затем, когда у нас была возможность, мы забили первый гол. У Винисиуса получился великолепный удар. Фантастический момент. Команда сыграла хорошо. Я доволен. В защите мы сыграли хорошо. Антонио Рюдигер справился с Эрлингом Холандом. Кроме того, он страховал полузащитников. Выступление выдалось хорошим, мы счастливы. У нас большая мотивация на следующую игру", – приводит слова Анчелотти BBC.

Напомним, первая игра между Реалом и Манчестер Сити завершилась 1:1 – на гол Винисиуса результативно ответил де Брюйне.

Реал расписал ничью с Ман Сити в первом полуфинале ЛЧ – Анчелотти впечатлил адаптациями, Винисиус и КДБ забили по голу