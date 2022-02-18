"Поразка від ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу? Я поговорив із президентом, як і з усіма у клубі. Їм так само боляче, як усім нам. Імідж команди постраждав. Результат – найменша з наших проблем, бо, правду кажучи, його можна виправити. Наш виступ був набагато гіршим.

Реал звільнить Анчелотті, якщо мадридці вилетять з Ліги чемпіонів, – ЗМІ

Критика виправдана, бо ми щось зробили неправильно. Перший критик це я, і я беру на себе відповідальність. Потрібно зрозуміти, що сталося, і винести з цього уроки. Якась критика справедлива, якась нісенітниця. Ми ніколи не говорили, що виграємо Лігу чемпіонів. Але ми можемо боротися, і через три тижні ми знову змагатимемося з ПСЖ, у цьому немає сумнівів", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Реал програв ПСЖ 0:1 у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та матиме можливість виправити ситуацію 9 березня у матчі-відповіді.

ПСЖ розбив немічний Реал: нестримний Мбаппе, героїзм Куртуа, або Чому Анчелотті має бути соромно