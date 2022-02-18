"Поражение от ПСЖ в первом матче 1/8 финала? Я поговорил с президентом, как и со всеми в клубе. Им так же больно, как всем нам. Имидж команды пострадал. Результат – самая маленькая из наших проблем, потому что, по правде говоря, его можно исправить. Наше выступление было гораздо хуже.

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Критика оправдана, потому что мы что-то сделали неправильно. Первый критик – это я, и я беру на себя ответственность. Нужно понять, что произошло, и извлечь из этого уроки. Какая-то критика справедлива, какая чепуха. Мы никогда не говорили, что выиграем Лигу чемпионов. Но мы можем бороться, и через три недели мы будем снова соревноваться с ПСЖ, в этом нет сомнений", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Реал проиграл ПСЖ 0:1 в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов и будет иметь возможность исправить ситуацию 9 марта в ответном матче.

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