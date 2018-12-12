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ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ

Анчелотті прокоментував фол ван Дейка на Мертенсі та натякнув на необхідності VAR

13:13 485 Читать на русском
Анчелотті прокоментував фол ван Дейка на Мертенсі та натякнув на необхідності VAR
Карло Анчелотті / соцмережі

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті відреагував на порушення правил з боку Вірджіла ван Дейка на Дрісі Мертенсі і заявив про необхідність запровадити систему VAR.

"Це червона картка, cудячи з повтору моменту. Зараз дуже багато питань задається з приводу VAR. Але коли система відеоповторів прийде в Лігу чемпіонів, буде вже пізно", – цитує Анчелотті Sky Sports.

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Нагадаємо, Наполі в матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів поступився на виїзді Ліверпулю (0:1) і відправився в Лігу Європи. Ліверпуль посів 2 сходинку та вийшов до 1/8 фіналу турніру.

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Ліга чемпіонів6 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Наполі: Вівторок 11 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 0
Наполі
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