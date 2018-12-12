Анчелотті прокоментував фол ван Дейка на Мертенсі та натякнув на необхідності VAR

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Юнацька ліга УЄФА: Шахтар U-19 на останніх хвилинах втратив перемогу над Ліоном U-19
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Коноплянка проти Локомотива в ЛЧ: найгостріший гравець Шальке, робота на трансфер, індивідуалізм і оцінки німецьких ЗМІЛіга чемпіонів — 14:00 3514
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Ліверпуль – Наполі: не Салахом єдиним, або як мерсисайдці знищили суперника, а рефері виявив слабкодухістьЛіга чемпіонів — 02:14 4168
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Ліга чемпіонів: Тоттенхем у матчі з Барселоною дивом вирвався у плей-офф, Інтер зазнав фіаско з ПСВ і покинув турнірЛіга чемпіонів — 00:03 2722
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Ліверпуль – Наполі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 00:00 1277
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