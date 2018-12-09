Анчелотті пояснив, завдяки чому Наполі може залишити Ліверпуль без Ліги чемпіонів

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті пообіцяв, що його команда не буде грати в закритий футбол в матчі 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів з Ліверпулем.

"На нас чекає важкий, захоплюючий матч. Ми вийдемо на поле і будемо грати в свій звичний футбол. Було б контрпродуктивно спробувати "припаркувати автобус". Це не наша гра.

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Наполі постарається взяти гру під контроль. Упевнений, хлопці готові до матчу і налаштовані викластися на полі на повну. Ми будемо націлені на атаку", – цитує Анчелотті Sky Sports.

Матч групи С Ліверпуль – Наполі відбудеться у вівторок, 11 грудня, на стадіоні Енфілд, початок о 22:00. Після 5 турів неаполітанці набрали 9 очок і є лідерами групи. Мерсисайдці (6 очок) знаходяться на третій позиції.

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