Анчелотті пояснив, чому Ліверпуль повинен радіти після поразки від Наполі

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті прокоментував результат матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"З командами Клоппа завжди важко грати. Нам потрібно було жертвувати собою, але при цьому не втрачати своє обличчя. Було кілька небезпечних втрат, при тому що суперник був дуже агресивним в пресингу. Але я задоволений тим, як ми грали, коли м'ячем володів суперник.

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Коли Ліверпуль вів гру, ми добре захищалися і використовували свої небезпечні епізоди. Це був збалансований матч. Ми зробили все добре, адже я вважаю Ліверпуль найкращою командою в Європі.

Про що говорив з Клоппом після фінального свистка? Я сказав йому не турбуватися. Тому що якщо він програє в Неаполі, то, значить, пройде далі і візьме Лігу чемпіонів. Я заспокоїв його", – наводить слова Анчелотті Football-Italia.

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