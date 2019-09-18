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Анчелотті пояснив, чому Ліверпуль повинен радіти після поразки від Наполі

10:51 787 Читать на русском
Анчелотті пояснив, чому Ліверпуль повинен радіти після поразки від Наполі
Карло Анчелотті / фото із соцмереж

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті прокоментував результат матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

82’ Дріс Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте
 
82’ Дріс Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте

"З командами Клоппа завжди важко грати. Нам потрібно було жертвувати собою, але при цьому не втрачати своє обличчя. Було кілька небезпечних втрат, при тому що суперник був дуже агресивним в пресингу. Але я задоволений тим, як ми грали, коли м'ячем володів суперник.

Наполі – Ліверпуль – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Коли Ліверпуль вів гру, ми добре захищалися і використовували свої небезпечні епізоди. Це був збалансований матч. Ми зробили все добре, адже я вважаю Ліверпуль найкращою командою в Європі.

Про що говорив з Клоппом після фінального свистка? Я сказав йому не турбуватися. Тому що якщо він програє в Неаполі, то, значить, пройде далі і візьме Лігу чемпіонів. Я заспокоїв його", – наводить слова Анчелотті Football-Italia.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Наполі - Ліверпуль Ліга чемпіонів Наполі Наполі Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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