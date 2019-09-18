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Анчелотти объяснил, почему Ливерпуль должен радоваться после поражения от Наполи

10:51 87 Читати українською
Анчелотти объяснил, почему Ливерпуль должен радоваться после поражения от Наполи
Карло Анчелотти / фото из соцсетей

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля.

82’ Дрис Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте
 
82’ Дрис Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте

"С командами Клоппа всегда тяжело играть. Нам нужно было жертвовать собой, но при этом не терять свое лицо. Было несколько опасных потерь, при том что соперник был очень агрессивным в прессинге. Но я доволен тем, как мы играли, когда мячом владел соперник.

Наполи – Ливерпуль – 2:0 – видео голов и обзор матча

Когда Ливерпуль вел игру, мы хорошо защищались и использовали свои опасные эпизоды. Это был сбалансированный матч. Мы сделали все хорошо, ведь я считаю Ливерпуль лучшей командой в Европе.

О чем говорил с Клоппом после финального свистка? Я сказал ему не беспокоиться. Потому что если он проигрывает в Неаполе, то, значит, пройдет дальше и возьмет Лигу чемпионов. Я успокоил его", – приводит слова Анчелотти Football-Italia.

Лига чемпионов: Наполи одержал победу над Ливерпулем – скучный матч, блестящая игра голкиперов и провал арбитров

blog_ava
Лига чемпионов: Наполи одержал победу над Ливерпулем – скучный матч, блестящая игра голкиперов и провал арбитров
00:11
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Теги
Лига чемпионов Наполи - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Наполи Наполи Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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