Ліга чемпіонів: Наполі у рідних стінах здобув перемогу над Ліверпулем

В рамках 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі завдяки двом голам наприкінці другого тайму переграв Ліверпуль (2:0).

Перший тайм пройшов без явного домінування однієї зі сторін. Команди почергово тримали м'яч і бігали від воріт до воріт, не затримуючись на своїй половині або в центрі поля надовго. Ініціатива переходила то до гравців Наполі, то до футболістів Ліверпуля, але вкрай небезпечних моментів при цьому до перерви вболівальники майже не побачили – лише натяки на них.

Наполі – Ліверпуль – відео голів

Перший гострий епізод створили неаполітанці, що одразу ж вилилось у взяття воріт. На 7-й хвилині Руїс отримав передачу з лівого флангу й потужно пробив метрів з 25-ти – Адріан парирував перед собою, а потім ще й взяв добивання Фабіана з ближчої відстані. Лосано тут же зіграв головою, відправивши м'яч у сітку, але арбітри не зарахували гол через офсайд у Ірвінга.

Ліверпуль зумів відповісти кількома рейдами по флангах з кросами та перепасовками у штрафному, однак нічого небезпечнішого за заблокований удар Фабінью на старті зустрічі мерсисайдці створити не змогли. Вони активізувалися дещо пізніше: так, на 21-й хвилині Мане отримав м'яч у вільній зоні на лівому краю карного майданчика й потужно вистрілив у ближній кут – Мерет парирував. В наступній же атаці Мане скинув круглого під удар Хендерсону, але той з лінії напівкола пробив вище воріт. Наполі на цю гостроту відповідав подачами (здебільшого, з правого флангу), але центрбеки Ліверпуля грали надзвичайно уважно.

Наполі – Ліверпуль: два фанати "червоних" стали жертвами нападу в Неаполі

Друга половина першого тайму відзначалася позиційною боротьбою та довгим почерговим перекатуванням м'яча у виконанні обох команд. Вболівальники навіть почали посвистувати, адже нічого, крім неточного дальнього удару Салаха на 37-й хвилині, їм не пропонували. Аж на 44-й хвилині матч розродилився небезпечним моментом після подачі з кутового, яку головою замкнув Фірміно – м'яч пролетів поруч із дальньою стійкою. Арбітри до такого тайму навіть нічого не додавали.

По перерві обидві команди забігали значно активніше, що вилилось у низку прекрасних моментів. Перший створили неаполітанці: на 50-й хвилині Руй верхом віддав передачу на дальню стійку під замикання Мертенсу, а той пробив у дотик метрів з трьох – Адріан у феноменальному стрибку дістав цей м'яч. Мерсисайдці відповіли на 55-й виходом Мане і Салаха у контратаку 2-в-1, однак у завершенні епізоду, вже у штрафному, Садьйо віддав занадто сильний пас на Мохамеда, запоровши усе.

Ліга чемпіонів: Інтер сенсаційно не впорався із Славією, Челсі програв Валенсії, Зальцбург розгромив Генк

Втім, єгиптянин міг виправити ситуацію на 64-й, підчатувавши обрізку Маноласа й вистріливши метрів з 23-х у дальній нижній кут – цього разу прекрасно зіграв Мерет. Між цими моментами розташувалося кілька небезпечних підходів та заблокованих ударів, але в другій половині 60-х хвилин гра пригальмувала. Тренери почали проводити заміни: Анчелотті зняв Інсіньє та Лосано, випустивши Зєлінскі та Льоренте, а Клопп замість Мілнера підняв з лавки Вейналдума.

Гра почала розкручуватись після 70-ї хвилини, хоча швидкості були вкрай невисокими. Краще виглядав Ліверпуль, який більше тримав м'яч і створював моменти: найнебезпечніший з них стався на 73-й, коли Мане увірвався на лівий край штрафного й пробив низом – Мерет спіймав м'яч. Після цього гості провели кілька класних комбінаційних атак без завершення, а на 79-й стався ще один гострий епізод – Александер-Арнольд подав з правого флангу на лінію воротарського, Манолас пролетів повз м'яч, але і Мане не зміг дотягнутися до нього!

ЛЧ: Борусія повністю переграла Барселону, але подарувала каталонцям нічию – Мессі провально дебютував у сезоні

Здавалося, що Ліверпуль ось-ось заб'є гол, однак на 81-й хвилині Кальєхон отримав передачу на правий фланг, змістився в центр і впав у штрафному після контакту з Робертсоном. Арбітр Фелікс Брих без роздумів призначив пенальті, хоча на повторах не було помітно дотику до ноги. Так чи інакше, Дріс Мертенс потужним ударом з "точки" прошив Адріана – 1:0! Втім, вже на 86-й Ліверпуль міг відігратися зусиллями Маноласа, який вибив подачу з глибини у напрямі власних воріт – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Юрген Клопп випустив на поле Шакірі, але фінальний штурм у мерсисайдців не вдався. Наполі захопив контроль над м'ячем, провів кілька підходів до штрафного з кросами, до замикання яких не вистачало зовсім трішки. У компенсований же час неаполітанці скористалися непорозумінням між Адріаном та Робертсоном, покаравши суперника другим голом – це Льоренте підчатував "червоних". 2:0!

Холанд, який забивав 9 голів у матчі чемпіонату світу, встановив космічний рекорд у Лізі чемпіонів – він перевершив Шеву

Таким чином, Наполі набрав три очки й зайняв друге місце у групі Е, поступаючись Зальцбургу за різницею голів. Ліверпуль з нулем у графі залікових балів наразі займає третю сходинку, випереджаючи Генк.

Мессі, Роналду і Зідан за крок до історії, а суперник Шахтаря – унікальний: 7 фактів про новий сезон Ліги чемпіонів