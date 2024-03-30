Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про ймовірність виходу Едера Мілітао на поле у 1/4 Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Це може бути "ні", а може бути і "так". Мілітао – важливий гравець, який допомагає нам у багатьох аспектах.

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Я не кажу, що шанси 50 на 50, це може бути 70% на користь "ні" і 30% на користь "так", але я нічого не виключаю", – цитує Marca наставника "вершкових".

Нагадаємо, Едер Мілітао перебував у лазареті 232 через розрив хрестоподібної зв'язки. Бразилець потрапив у заявку на матч проти Атлетіка у 30 турі Ла Ліги.

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