Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал о вероятности выхода Эдера Милитао на поле в 1/4 Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Это может быть "нет", а может быть и "да". Милитао – важный игрок, который помогает нам во многих аспектах.

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Я не говорю, что шансы 50 на 50, это может быть 70% в пользу "нет" и 30% в пользу "да", но я ничего не исключаю", – цитирует Marca наставника "сливочных".

Напомним, Эдер Милитао находился в лазарете 232 из-за разрыва крестообразной связки. Бразилец попал в заявку на матч против Атлетика в 30 туре Ла Лиги.

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