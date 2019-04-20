АПЛ перенесла матчі Ліверпуля і Тоттенхема через участь команд у півфіналі Ліги чемпіонів

АПЛ внесла зміни у календар регулярного чемпіонату через участь англійських команд у єврокубках.

Ліверпуль і Тоттенхем зіграють в чемпіонаті Англії 4 травня, щоб бути більш свіжими до матчів-відповідей півфіналу Ліги чемпіонів. "Червоні" спочатку повинні були зіграти 5 травня проти Ньюкасла, а "шпори" – 6-го проти Борнмута.

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Матчі півфіналістів Ліги Європи, Челсі та Арсенала, також перенесені на день назад. Вони зіграють 5 травня.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу ЛЧ Ліверпуль зіграє з Барселоною 1 і 7 травня, а Тоттенхем протистоятиме Аяксу 30 квітня і 8 травня.

Ліверпуль бореться за чемпіонство в АПЛ. Після 34 турів команда Юргена Клоппа випереджає Ман Сіті на 2 очки, але у "містян" є гра в запасі. Найближчий поєдинок АПЛ мерсисайдці проведуть проти Кардіффа 21 квітня.

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