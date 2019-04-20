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Аліссон: Ліверпуль має надійно зіграти в захисті проти Барселони

15:54 39 Читать на русском
Аліссон: Ліверпуль має надійно зіграти в захисті проти Барселони
Аліссон / Reuters

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер поділився думками з приводу майбутньої гри з Барселоною в півфіналі Ліги чемпіонів.

 

"Думаю, в житті завжди є місце для чогось несподіваного, ми постійно вчимося, знаходимо новий досвід. Коли я грав у складі Роми, наше протистояння з Барселоною в Лізі чемпіонів було запаморочливим. Чесно кажучи, у другому матчі у мене не було багато роботи, тому що моя команда демонструвала відмінну гру в захисті і атаці.

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Якщо Ліверпуль хоче обіграти Барселону, нам доведеться посилено працювати в обороні. У каталонців найпотужніша атака, яка підтримується лінією півзахисту. Барселона – дуже організована команда, яка прекрасно працює з м'ячем. Нам неодмінно доведеться докласти всіх зусиль, щоб пройти у фінал Ліги чемпіонів", – цитує Аліссон офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, Ліверпулю зустрінеться в півфіналі Ліги чемпіонів з Барселоною. Перший матч пройде на Камп Ноу 1 травня, гра-відповідь відбудеться 7 травня на Енфілді.

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Теги
Барселона - Ліверпуль Барселона Барселона Ліга чемпіонів Аліссон Аліссон Ліверпуль Ліверпуль
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