Барселона – Ліверпуль: мерсисайдці частково компенсують ціни квитків на Камп Ноу і підвищать для іспанців на Енфілді

Ліверпуль компенсує своїм вболівальникам частину ціни на виїзний матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони, натомість підніме вартість для іспанських прихильників на Енфілді.

Барселона виставила ціну для англійських вболівальників у розмірі 118 євро. Але фанати Ліверпуля зможуть відвідати виїзний матч проти "блаугранас" за зниженою ціною.

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Як повідомляє офіційний сайт "червоних", клуб встановив аналогічну ціну на матч-відповідь, що допоможе знизити вартість квитків на Камп Ноу до 88 євро.

Аналогічно вчинив Манчестер Юнайтед під час матчів 1/4 фіналу турніру.

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