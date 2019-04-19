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Барселона – Ліверпуль: мерсисайдці частково компенсують ціни квитків на Камп Ноу і підвищать для іспанців на Енфілді

13:44 366 Читать на русском
Барселона – Ліверпуль: мерсисайдці частково компенсують ціни квитків на Камп Ноу і підвищать для іспанців на Енфілді
Фанати Ліверпуля / ФК Ліверпуль

Ліверпуль компенсує своїм вболівальникам частину ціни на виїзний матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони, натомість підніме вартість для іспанських прихильників на Енфілді.

 

Барселона виставила ціну для англійських вболівальників у розмірі 118 євро. Але фанати Ліверпуля зможуть відвідати виїзний матч проти "блаугранас" за зниженою ціною.

Англія матиме чотирьох представників у півфіналах єврокубків вперше за 35 років

Як повідомляє офіційний сайт "червоних", клуб встановив аналогічну ціну на матч-відповідь, що допоможе знизити вартість квитків на Камп Ноу до 88 євро.

Аналогічно вчинив Манчестер Юнайтед під час матчів 1/4 фіналу турніру.

Низький рівень МЮ, 2 сенсації, Барселона має найкращі умови для перемоги в турнірі – підсумки 1/4 Ліги чемпіонів

Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів футбольні фанати Барселона - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль
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