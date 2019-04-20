Барселона не буде купувати гравців Ліверпуля цього літа – вагома причина

Барселоні під час літнього трансферного вікна буде дуже невигідно купувати гравців Ліверпуля.

Влітку 2017 року Неймар покинув Барселону, і каталонці намагалися підписати йому на заміну Філіппе Коутінью. Однак досягти згоди з Ліверпулем вдалося досягти лише через півроку.

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Окрім вражаючої суми трансферу (135 млн євро) та різноманітних бонусів мерсисайдцям вдалося включити в угоду пункт, який принесе Ліверпулю бонус у розмірі 115 мільйонів євро, якщо Барселона спробує купити ще одного гравця "червоних", повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, літнє трансферне вікно стане останнім, коли буде діяти цей пункт. Тому очікувати на переїзд в Каталонію когось із зірок Ліверпуля не варто.

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