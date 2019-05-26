20 років тому Манчестер Юнайтед здійснив феєричний камбек у фіналі Ліги чемпіонів – ретро дня

26 травня 1999-го року відбувся фінал Ліги чемпіонів між Баварію та Манчестер Юнайтед, який подарував одну з найяскравіших розв'язок в історії футболу.

Барселонський фінал 1999-го згадують з особливими відчуттями: одні захоплюються камбеком Манчестер Юнайтед у так званий "Фергі-тайм", інші шкодують про прикре фіаско.

Баварія забила швидкий гол і обстріляла каркас воріт "дияволів" по ходу зустрічі, однак заміни сера Алекса перевернули матч. Джокери Тедді Шерінгем і Уле Гуннар Сульшер у компенсований час вирвали для МЮ перемогу, Кубок чемпіонів і "золотий требл" сезону.

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"Дияволам" просто пощастило здійснити камбек? В певній мірі, адже історично лише 2-3% кутових вдається конвертувати в голи. А тут відразу два поспіль, ще й у такий критичний момент. Потрібно відзначити прекрасні подачі з корнерів від Девіда Бекхема, а також інстинкти двох бомбардирів.

26th May 1999 | 20 years ago today



“And Solskjaer has won it! Manchester United have reached the promised land.”



The greatest night in the club’s history. Goosebumps. #mufc pic.twitter.com/lBMhqjoGjN — United Xtra (@utdxtra) 26. Mai 2019

І все ж – незаслуженим той тріумф Юнайтед не назвеш. Сучасна метрика xG, якою можна оцінити якість гри суперників, показує, що манкуніанці перемогли справедливо – 2.26xG на 1.54xG у Баварії.

Манчестер Юнайтед більше бив з меж штрафного майданчика, а голи Шерінгема та Сульшера потягнули на 0.39xG та 0.47xG відповідно. Тоді як результативний удар Маріо Баслера зі штрафного значно "випадковіший" – 0.07xG.

"Це не була випадковість. У тому сезоні моя команда робила подібне знову і знову. У нас була дивовижна жага до перемог, командний дух і міцний характер. Ми заслуговували на успіх, бо регулярно виривали перемоги на зубах", – пригадував Алекс Фергюсон.

Ось герої великого фіналу – Манчестер Юнайтед грав без основних центрхавів Роя Кіна та Пола Скоулза, а тому змушений був перелаштовуватися. Раян Гіггз вийшов справа, Девід Бекхем – в центрі.

Однак найважливішими були перестановки після замін. Величезний вплив на гру мав вихід Тедді Шерінгема замість Єспера Блумквіста. Якщо вам цікаво, яким був той неймовірний Манчестер Юнайтед з треблом, радимо подивитися простий і дуже доступний розбір від Дейва Статмена:

Трішки атмосферних фото зі святкування переможного фіналу ЛЧ та афтепаті:

Зараз кризовий Манчестер Юнайтед з ностальгією згадує ті великі часи. Форму "дияволів" наступного сезону на рукавах прикрашатимуть хвилини історичних голів Шерінгема (90+1) та Сульшера (90+3), а голкіперський комплект буде максимально схожий до тодішнього. Сьогодні на честь 20-річчя команди проведуть виставковий матч легенд.