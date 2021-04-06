"У першу чергу, ми всі дуже хочемо грати у Лізі чемпіонів. А щоб там грати, потрібно ставати чемпіонами. Тому це велика мотивація для нас, будемо все для цього робити", – сказав Харатін у коментарі програмі "Футбол NEWS".

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"На жаль, напряму ми не потрапимо у Лігу чемпіонів, потрібно буде ще чотири тури пройти. Але звичайно це всіх стимулює, всі, хто грав у Лізі чемпіонів цього року, розуміють, що це додатковий ринок. Грати в таких турнірах дуже престижно, тому всі будуть старатися", – додав Зубков.

До слова, Ференцварош може втретє поспіль стати чемпіоном вже 10 квітня. Для цього команді Реброва потрібно перемогти Академію Пушкаша, яка відстає від "Фраді" на 13 очок.

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