"В первую очередь, мы все очень хотим играть в Лиге чемпионов. А чтобы там играть, нужно становиться чемпионами. Поэтому это большая мотивация для нас, будем все для этого делать", – сказал Харатин в комментарии программе "Футбол NEWS".

Харатин и Зубков сдержанно ждут золотые медали Ференцвароша – титул можно оформить уже на этой неделе

"К сожалению, напрямую мы не попадем в Лигу чемпионов, нужно будет еще четыре тура пройти. Но конечно это всех стимулирует, все, кто играл в Лиге чемпионов в этом году, понимают, что это дополнительный рынок. Играть в таких турнирах очень престижно, поэтому все будут стараться", – добавил Зубков.

К слову, Ференцварош может в третий раз подряд стать чемпионом уже 10 апреля. Для этого команде Реброва нужно победить Академию Пушкаша, которая отстает от "Фради" на 13 очков.

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