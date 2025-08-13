Вінгер Шахтаря Кевін може незабаром переїхати до Фулхема, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Англійський клуб активно веде переговори щодо трансферу 22-річного бразильця. Сторони досягли домовленості щодо особистого контракту гравця, проте Шахтар продовжує наполягати на сумі відступних у 50 мільйонів євро.

Раніше з’являлася інформація, що Фулхем готовий запропонувати 37 мільйонів євро плюс додаткові бонуси. Перемовини можуть завершитися найближчими днями, але не виключено, що обговорення продовжаться наступного тижня.

Нагадаємо, що Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року. Загалом він зіграв за "гірників" у 55 матчах, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів. Transfermarkt оцінює вінгера у 12 мільйонів євро. Угода Кевіна з Шахтарем діє до 31 грудня 2028 року.

️️ Fulham keep working on Kevin deal with Shakhtar, as exclusively revealed last week.



Agreement done on player side but no green light from Shakhtar Donetsk so far as they insist on €50m fee.



Talks will continue in the next days, could move to next week. pic.twitter.com/ik6q8WU8LB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025

