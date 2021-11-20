Житлобуд-1 хорошими виступами у цьому сезоні може збільшити представництво України в Європі.

Україна представлена в жіночій Лізі чемпіонів однією командою. Тому очки, зароблені дівчатами з Житлобуд-1, не діляться, як у чоловіків (там всі наші бали ділять на 5).

Житлобуд-1 на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів заробив 4 очки. В основній сітці турніру наші футболістки поклали у скарбницю ще 3 пункти – 2 за перемогу над Брейдабліком і 1 за нічию.

Україна в цьому сезоні набрала солідні 7 очок і збільшила загальний доробок до 18,5. Ми піднялися на 7 сходинок у таблиці коефіцієнтів – це найбільший ривок серед всіх країн.

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Таким чином Україна стрибнула з 22 місця на 15-те. Дуже хороші новини, адже 16 перших асоціацій делегують у Лігу чемпіонів по дві команди. Якщо до кінця поточної ЛЧ Україна втримається в топ-16, то в єврокубковому сезоні-2023/24 зіграє не лише чемпіон України, а й віцечемпіон.

Шанси на це чудові. Нас можуть обійти тільки Португалія (18 пунктів і Бенфіка в грі) та Швейцарія (17,5 пункту і Серветт у грі, але його очки діляться на два). У Житлобуд-1 попереду матчі з ПСЖ та мадридським Реалом.