Харківський Житлобуд-1 приймав мадридський Реал у першому турі ЛЧ серед жінок (0:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Жіноча Ліга чемпіонів 2021/22

Група B, 1 тур

Житлобуд-1 – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Наварро, 33

Поєдинок першого туру групи B стартував о 19:45 на ОСК Металіст у Харкові. Також у цьому квартеті опинилися ПСЖ та Брейдаблік з Ісландії. Це перший в історії груповий турнір ЛЧ серед жінок. Підопічні Валентини Котик пробилися до цієї стадії ЛЧ крізь два раунди кваліфікації – "жертвами" Житлобуд-1 стали кіпрський Аполлон та болгарська Софія.

В дебюті гри обидві команди мали нагоди відкрити рахунок, але взяття воріт довелося чекати півгодини. На 33-й хвилині забив Реал. Лорена Наварро найкраще зорієнтувалася у штрафному Житлобуд-1 і у падінні переправила м'яч у сітку. Цей гол став єдиним до перерви.

У другому таймі рахунок неодноразово міг змінитися, але кращі моменти мали гравчині Реала. Але забитих голів більше не було. 0:1 – Реал набрав перші 3 очки, Житлобуд-1 поки з нулем.

Не йде гра? Із Żubrówka завжди йде гра! Міксуй коктейлі з легендарною Żubrówka та насолоджуйся переглядом топових матчів! Żubrówka – відкрий легенду! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

До чвертьфіналу жіночої ЛЧ 2021/22 вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. До слова, чинним переможцем турніру є Барселона.

Шахтар готує прорив у жіночому футболі: тренер – екс-хавбек Зорі, нестримна бомбардирка і розгром 16:0