Жилстрой-1 проиграл Реалу в стартовом туре женской Лиги чемпионов
Харьковский Жилстрой-1 принимал мадридский Реал в первом туре ЛЧ среди женщин (0:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Женская Лига чемпионов 2021/22
Группа B, 1 тур
Жилстрой-1 – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Наварро, 33
Поединок первого тура группы B стартовал в 19:45 на ОСК Металлист в Харькове. Также в этом квартете оказались ПСЖ и Брейдаблик из Исландии. Это первый в истории групповой турнир ЛЧ среди женщин. Подопечные Валентины Котик пробились в этой стадии ЛЧ через два раунда квалификации – "жертвами" Жилстрой-1 стали кипрский Аполлон и болгарская София.
В дебюте игры обе команды имели возможности открыть счет, но взятия ворот пришлось ждать полчаса. На 33-й минуте забил Реал. Лорена Наварро лучше всех сориентировалась в штрафной Жилстрой-1 и в падении переправила мяч в сетку. Этот гол стал единственным до перерыва.
Во втором тайме счет не раз мог измениться, но лучшие моменты имели игроки Реала. Но забитых голов больше не было. 0:1 – Реал набрал первые 3 очка, а Жилстрой-1 пока с нулем.
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В четвертьфинал женской ЛЧ 2021/22 выйдут по две лучшие команды из каждой группы. К слову, действующим победителем турнира является Барселона.
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